Son dakika gündem: Londra'da 43 katlı apartmanda yangın
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Son dakika gündem: Londra'da 43 katlı apartmanda yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İngiltere'nin başkenti Londra 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Poplar bölgesindeki 43 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının apartmanın 8, 9 ve 10'uncu katında çıktığı ifade eden yetkililer, 20 itfaiye aracı ve 125 itfaiye görevlisinin yangınla mücadele ettiğini belirtti. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.İtfaiye yetkilileri, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

Son dakika gündem: Londra'da 43 katlı apartmanda yangın
Son dakika gündem: Londra'da 43 katlı apartmanda yangın
Son dakika gündem: Londra'da 43 katlı apartmanda yangın
Son dakika gündem: Londra'da 43 katlı apartmanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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