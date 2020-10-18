Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

18.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:08
Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'da, cezaevi lojman inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Eşref Dere (52), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da, cezaevi lojman inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Eşref Dere (52), hayatını kaybetti. 

Tekirdağ- Muratlı kara yolu üzerinde bulunan Tekirdağ Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü yanında yapılan ek lojman inşaatın altyapı çalışması sırasında, göçük meydana geldi. Göçükte, inşaatta işçi olarak çalışan Eşref Dere toprak altına kaldı. İşçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmalarını olay yerine gelen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de takip etti. Yaklaşık 2 saat süren ve arkadaşlarının da büyük umutlarla beklediği kurtarma çalışmasında toprak altında kalan Eşref Dere'nin cansız bedeni çıkarıldı. Dere'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bilirkişi görevlendirdi.


Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Yavuz Bingöl Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Gökhan Gönül Garry Rodrigues
Daha Fazla Maç Ekim Ateş Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Lojman inşaatı altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 18:19:04. #1.14#
title