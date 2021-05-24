Son dakika... Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda: "Bir devlet terörü yaşandı"
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Son dakika... Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda: "Bir devlet terörü yaşandı"

Son dakika... Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda: 'Bir devlet terörü yaşandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Yunanistan'dan, Litvanya'ya giden yolcu uçağının Minsk'e indirilip Belaruslu bir muhalif gazetecinin gözaltına alınmasından sonra yaşanan gerilim üzerine açıklama yapan Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, "Güpegündüz bir devlet terörü yaşandı" diyerek ağır bir şekilde Belarus'u eleştirdi.

Yunanistan'dan, Litvanya'ya giden yolcu uçağının Minsk'e indirilip Belaruslu bir muhalif gazetecinin gözaltına alınmasından sonra yaşanan gerilim üzerine açıklama yapan Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, "Güpegündüz bir devlet terörü yaşandı" diyerek ağır bir şekilde Belarus'u eleştirdi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilerek, Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich gözaltına alındı. Gece saatlerine doğru uçakta yapılan aramalardan sonra uçak tekrar Litvanya'nın başkenti Vilnius'a yönlendirirken Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda uçağı havaalanında karşıladı. Belarus'un uçağı MİG-29 savaş uçağıyla Minsk'teki havaalanına indirmesini eleştiren Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Belarus'a sert bir şekilde tepki göstererek, "Güpegündüz bir devlet terörü yaşandı" dedi. Litvanya makamlarından yapılan resmi açıklamada ise uçağın Minsk'e indirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı ve uçak yolcularının ifadesinin alınmasının yanı sıra uçakta teknik incelemelerde bulunulacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nde bugün uçak krizi ele alınacak

Yolcu uçağının Minsk'e indirilip Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınması Avrupa'da yeni bir krize neden oldu. Avrupa Konseyi Sözcüsü Barend Leyts sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konunun bugün Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısında tartışılacağını söyleyerek, "Avrupa Konsey Başkanı Ryanair uçağının zorla Minsk'e indirilmesi konusunu gündeme getirecek. Bu toplantıda durum ve olası yaptırımlar ele alınacak" dedi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'de, Belaruslu muhalif gazetecinin derhal serbest bırakılmasını talep ederek, "Bu kesinlikle kabul edilemez pervasız bir davranıştır. AB'li meslektaşlarımız olası sonuçları ele alacak" ifadelerini kullandı.

ABD ve Letonya, Belarus'un hava sahasının kapatılmasını istedi

Gün içerisinde Almanya, Polonya, NATO ve Belarus'a komşu ülkeler duruma yönelik açıklamalar yaparken Estonya, Belarus'un uygulamasını "Zorbalık" olarak nitelendirdi. Fransa ise Belarus'un Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in serbest bırakılmasını isterken Belarus'un yaptığı uygulamayı ABD olarak şiddetle kınadıklarını söyledi. ABD ayrıca Belarus'un hava sahasının kapatılması gerektiğini savunurken İrlanda'da aynı yönde açıklamalarda bulundu. Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Belarus'un uygulamasının kabul edilemez olduğu vurgulanırken buna dair Belarus'a nota verileceği duyuruldu.

Belarus uçakta bomba arandığını duyurdu

Belarus'un, Litvanya'ya giden uçağı zorla Minsk'e indirmesi ve muhalif gazeteciyi gözaltına alması Avrupa'da yeni bir krize neden olurken Belarus İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bomba ihbarı üzerine uçağın Minsk'e indirildiğini uçağın bagaj ve el bagajı bölmelerinde yapılan aramaların 2 buçuk saat sürdüğü belirtildi. Belarus olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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