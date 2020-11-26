Litvanya'da vizon çiftliğinde Covid-19 alarmı
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Litvanya'da vizon çiftliğinde Covid-19 alarmı

26.11.2020 18:16 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:30
Litvanya'da vizon çiftliğinde Covid-19 alarmı

Litvanya'daki bir çiftlikteki ölü vizonlardan 22'sinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Litvanya'daki bir çiftlikteki ölü vizonlardan 22'sinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Hollanda, Yunanistan, Danimarka, Fransa ve Polonya'daki vizon çiftliklerinde yeni tip korona virüse (Covid-19) rastlanmasının ardından Litvanya'da da vizonların ani ölümü yetkilileri harekete geçirdi. Ülkedeki bir çiftlikte ölü vizonlardan 22'sinde yapılan testler sonucunda korona virüs tespit edildiği bildirildi. Böylece Litvanya'da da ilk kez bir vizon çiftliğinde korona virüs tespit edildi. Çiftlik müdürü tarafından yapılan açıklamada, 60 bin vizonun bulunduğu çiftlikteki vizonların virüsü, enfekte bir işçiden aldığından şüphelenildiğini belirtildi.

Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, "Şu anda çiftlik karantina altında, ancak biz sadece enfekte olanlarla yakın temas halinde olan 40 vizonun itlaf edilmesi gerektiğini söyledik. Diğerlerini yakın gözetim altında. Durumun gidişatına göre bir karar alınacak" denildi.

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Litvanya'da toplam 86 çiftlikte 1.6 milyon vizon bulunuyor.

Öte yandan geçtiğimiz 24 Kasım'da ise Polonya'daki bir çiftlikte 8 vizonda korona virüs tespit edilmişti. Hollanda, Yunanistan, Danimarka ve Fransa'daki vizon çiftliklerinde de mutasyona uğramış korona virüs tespit edilmiş, şimdiye kadar Hollanda'da 1.5 milyon, Danimarka'da ise 2 milyona yakın vizon itlaf edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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