Son dakika: Litvanya'da NATO üssündeki basın toplantısı hava sahasına izinsiz giren uçaklar sebebiyle bölündü
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Son dakika: Litvanya'da NATO üssündeki basın toplantısı hava sahasına izinsiz giren uçaklar sebebiyle bölündü

Son dakika: Litvanya'da NATO üssündeki basın toplantısı hava sahasına izinsiz giren uçaklar sebebiyle bölündü
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Litvanya'daki NATO üssünde düzenlediği basın toplantısı sırasında hava sahasına izinsiz giren iki uçak alarma yol açtı.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Litvanya'daki NATO üssünde düzenlediği basın toplantısı sırasında hava sahasına izinsiz giren iki uçak alarma yol açtı.

Basın toplantısı, liderleri korumakla görevli iki İspanyol savaş jetinin Baltıklar üzerindeki askeri uçakları izlemek için acil havalanışı sebebiyle yarıda kesildi.

İspanyol basınında uçağın Rusya'ya ait olduğu bilgisi yer aldı.

Olay sonrasında açıklama yapan bir NATO yetkilisi de jetlerin acil kalkış nedenini doğrulayarak takip edilen askeri uçakların kuzeydoğu yönüne giden iki Rus Su-24 savaş jeti olduğunu söyledi.

NATO yetkilisi, Rus jetlerinin "Bir uçuş planı belirtmediğini, uçuş sinyallerini açmadığını veya trafik kontrolörleriyle konuşmadığını" bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçakların düzenli bir eğitim görevi için uçtuğunu belirttiği açıklamada, "Uçuş, uluslararası hava sahasını kullanma kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak ve herhangi bir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştirildi." ifadesine yer verdi.

Canlı yayınlanan basın toplantısında olay esnasında liderlerin arkalarında bulunan İspanyol hava kuvvetleri görevlileriyle konuştukları görülüyor.

Nauseda, olayın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Basın toplantımız gerçek bir aramayla kesildi. Görüyorsunuz, her şey harika bir şekilde çalışıyor. Savaş uçaklarının 15 dakikadan daha kısa sürede havalandığını doğrulayabilirim. Pedro (Sanchez) sayesinde hava polisliği görevimizin nasıl çalıştığını gerçekten gördük." diye konuştu.

Sanchez de basın toplantısının devamında "Litvanya'daki İspanyol birliklerinin varlığının" sebebini gösteren gerçek bir olay yaşandığını aktardı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Bu, NATO'nun 60 yıldır hava sahalarımızı güvende tutmak için yürüttüğü hava sahası güvenliği misyonunun öneminin yanı sıra pilotlarımızın becerilerini ve NATO müttefikleri arasındaki yakın koordinasyonu da gösteriyor." açıklamasını yaptı.

NATO'ya 2004'te katılan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya'nın savaş uçakları bulunmuyor.

Üye ülkelerin NATO misyonuna atadığı uçaklar 24 saat göreve hazır bekliyor. Bu uçaklar geçen yıl Avrupa'da, çoğunlukla Rus savaş uçaklarının hareketlerine yanıt olarak yaklaşık 400 kez havalandı.

İspanya Başbakanı Sanchez'in Baltık bölgesine yaptığı üç günlük gezi bugün sona eriyor. Sanchez daha önce Estonya ve Letonya'daki yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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Son dakika: Litvanya'da NATO üssündeki basın toplantısı hava sahasına izinsiz giren uçaklar sebebiyle bölündü - Haberler
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