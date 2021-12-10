Son dakika... Liselilerin okul bahçesinde tekme- tokat kavgası kamerada

ŞANLIURFA'da, okul bahçesinde tekme- tokat Kavga eden liseli iki öğrenci grubunu, ihbarla gelen polisler ayırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maşuk Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde, dün iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokat kavga etti. Öğretmenlerin ayırmakta güçlük çektiği öğrenci kavgası, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Bazı öğrencilerin hafif yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.