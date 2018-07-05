Son Dakika! Liseli Helin Palandöken'in Öldürülmesi ile İlgili Sanık Mustafa Yetgin'e Ağırlaştırılmış Müebbet Verildi

Lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yargılanan Mustafa Yetgin'e "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"TASARLAYARAK ÇOCUĞU ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin çocuğu tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırıldı.

YETGİN'İ ARAÇLA OLAY YERİNE GÖTÜREN ARKADAŞI BERAAT ETTİ

Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.

"GİZLİ BİR PLATONİK SAPIĞIM VAR"

Helin Palandöken sosyal medya hesabından "Gizli bir platonik sapığım var sokağa çıkmaya korkuyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Pendik'te 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017'de Palandöken ile kızın liseden arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'e sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmişti.

Palandöken hayatını kaybederken, Yıldız ve Morsümbül yaralanmıştı. Yetgin, daha sonra öğrencilerin okuduğu Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaçmış, intihar etmek isterken yakalanıp tutuklanmıştı. Palandöken hayatını kaybederken, Yıldız ve Morsümbül yaralanmıştı.