Son Dakika! Liseli Helin Palandöken'in Öldürülmesi ile İlgili Sanık Mustafa Yetgin'e Ağırlaştırılmış Müebbet Verildi
Son Dakika! Lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yargılanan Mustafa Yetgin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Lise öğrencisi Helin Palandöken'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yargılanan Mustafa Yetgin'e "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
"TASARLAYARAK ÇOCUĞU ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin çocuğu tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırıldı.
YETGİN'İ ARAÇLA OLAY YERİNE GÖTÜREN ARKADAŞI BERAAT ETTİ
Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.
"GİZLİ BİR PLATONİK SAPIĞIM VAR"
Helin Palandöken sosyal medya hesabından "Gizli bir platonik sapığım var sokağa çıkmaya korkuyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Pendik'te 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017'de Palandöken ile kızın liseden arkadaşları Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'e sokak ortasında pompalı tüfekle ateş etmişti.
Palandöken hayatını kaybederken, Yıldız ve Morsümbül yaralanmıştı. Yetgin, daha sonra öğrencilerin okuduğu Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaçmış, intihar etmek isterken yakalanıp tutuklanmıştı. Palandöken hayatını kaybederken, Yıldız ve Morsümbül yaralanmıştı.
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Hangi ara insanlar bu kadar acımazsız oldu ya yolda yürürken bakıyorum karınca varsa ezmiyim yanlışlıkla diye dikkat ediyorum olaylara bakın yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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platonik ask gercek ask degildir kisi kendini baska birinin yerine koyar bazen evli kisiere bile asik olabilirlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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o saatlerde bu kızımız ders de olması gerekirken, öğretmen dersi niçin bırakıp gidiyor,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Neye yarar, su gibi gencecik bir kız. Aşık olacak, evlenecek, çocukları olacak, yaşayacak onca şeyi varken. Hastalıklı bir adamın hastalıklı aşkına kurban gitti. Anacığının yüreği soğur mu bu cezayla? Bir kaç yıl yatar iyi hal derler, mahkemeye takım elbise giydi derler salıverirler kansızı. Çok şükür ki, Allah''ın mahkemesinden kaçış yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KAFANIZA ÇALINSIN MÜEBBET. İDAM İSTİYOR MİLLETCevap Yaz Yayından Kaldır