Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
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Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi

16.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:16
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi

Son dakika haberler: BURSA'da kız meselesi nedeniyle kavga eden liseli 2 grubu, kızlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BURSA'da kız meselesi nedeniyle kavga eden liseli 2 grubu, kızlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kızların, 'Oh, vurun, yapıştırın' dedikleri duyuldu.

Liseli 2 grup genç, geçen cumartesi günü, kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından da konuşmak için Osmangazi ilçesi Tophane sırtlarındaki merdivende buluşmak için sözleşti. Ancak buluşma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga, gençlerle birlikte buluşma yerine gelen kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, gençlerden birinin 'Yeter artık vurmayın', kızların ise 'Oh, vurun, yapıştırın' dedikleri duyuldu.

GENÇLERİ VATANDAŞLAR DAĞITTI

Öte yandan yaklaşık 30 kişilik 2 grup, aynı günün akşamında Merinos Parkı'nda kavgaya tutuştuğu, vatandaşlar tarafından ayrıldı. Burada yaşananlar da bir vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı.

Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi
Son dakika gündem: Liseli gençler kavga etti, kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diyerek, seslendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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