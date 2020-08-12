Son Dakika: Liseli Ezgi, farklı ülkelerden insanlarla 'pandemi' sürecini görüştü
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Son Dakika: Liseli Ezgi, farklı ülkelerden insanlarla 'pandemi' sürecini görüştü

Son dakika güncel haberi... Liseli Ezgi, farklı ülkelerden insanlarla 'pandemi' sürecini görüştüMERSİN'de lise öğrencisi Ezgi Çiçek (17), dünyanın farklı ülkelerinden vatandaşlarla koronavirüs salgınını konuştu.

12.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:55

Liseli Ezgi, farklı ülkelerden insanlarla 'pandemi' sürecini görüştü

MERSİN'de lise öğrencisi Ezgi Çiçek (17), dünyanın farklı ülkelerinden vatandaşlarla koronavirüs salgınını konuştu. İnsanların ülkelerindeki sağlık alt yapısının yetersiz kaldığı yönünde görüş belirttiğini kaydeden Çiçek, Türkiye'nin diğer ülkelere oranla süreci çok daha iyi yönettiğini kaydetti.

Lise öğrencisi Ezgi Çiçek, koronavirüs salgını hakkında konuşmak için Amerika, Hong Kong, Avusturya, Rusya, İtalya, İngiltere ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerinden insanlara sosyal medyadan ulaştı. Çiçek, 2 ayda elde ettiği bilgileri kişisel bloğunda paylaştı. Türkiye salgınla mücadele ederken, diğer ülkelerde yaşayan insanların yaşamlarını ve ülkelerinde alınan önlemleri merak eden Çiçek, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilere çeşitli sorular sordu. Çalışması hakkında bilgi veren Çiçek, "Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını salgın hastalık hakim. Bu salgından ülkemiz de etkilendi. Biz su salgınla mücadele ederken diğer ülkeler de yaşayan insanları da merak ettim. Bu süreçle nasıl başa çıktıklarını, en az hasarla atlatmak için neler yaptıklarını ve yaşam tarzlarında ne gibi değişiklik olduğunu merak ettiğim için sosyal medya aracılığıyla onlarla iletişime geçtim. Onlar da yaptığım projenin bir parçası olmak istediklerini söyledi. Amerika, Hong Kong, Avusturya, Rusya, İtalya, İngiltere ve Kanada'da yaşayan insanlarla iletişime geçtim. Onlara koronavirüsü ilk duyduklarında akıllarında neyin çağrışım yaptığından tutun, eski dünya düzeni ve yeni dünya düzeni hakkındaki görüşlerine kadar sorular sordum" dedi,

'KİMSE SALGININ DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALACAĞINA İNANMAMIŞ'

Çin'de yaşayanların teknolojik ve sağlık açısından ileride olduğunu düşündüğü için salgını kontrol altına alacağını sandıklarını belirten Çiçek, "Salgının kendi ülkelerini hatta tüm dünyayı etkisi alacağına inanmıyorlardı. Bundan dolayı çoğu rahatmış. Azınlık bir kesim ise bunun ciddi bir problem olduğunu düşünerek, önlem almaya başlamışlar. Yurt dışı seyahatlerine çıkmamaya çalışıyorlarmış. Hijyen ve temizlik malzemelerini ne olur ne olmaz diye marketlerden temin etmişler. Salgın sürecinde marketlerin yağmalanmasını doğru bulmadıklarını belirttiler" ifadesini kullandı.

'YAŞLILAR VE ENGELLİLER İHMAL EDİLDİ'

İletişime geçtiği ülkelerdeki insanların devletlerinin özellikle yaşlıları ve engellileri ihmal ettiği şikayetini alan Çiçek, şunları söyledi: "Bazı ülkelerin bu sürecin altından çok daha çabuk kalkabileceğini düşünmüştüm ancak hiç de öyle olmadı. Örneğin, İtalya, İspanya, Amerika gibi ülkeler bundan çok zararlı çıktı. Sağlık alanında ileride olduğunu düşündüğüm Amerika'da en fazla ölüm oranına ulaştı. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımda bizim bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı endişem yok. Diğer ülkelerdeki insanlar yaşlı bakım evlerinde kalan ve zihin engelli vatandaşlara daha fazla yardım edilmesi gerektiğini söylediler. Onların çok yalnız kaldığını söylüyorlardı. Havalimanlarının daha erken kapatılması gerektiğini söylediler."

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Son Dakika: Liseli Ezgi, farklı ülkelerden insanlarla 'pandemi' sürecini görüştü

Kaynak: DHA

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