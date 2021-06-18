SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
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SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecekÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Gürcistan'ın Tiflis şehrinde 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencisi Zübeyde Yamaç (16), madalya alarak ailesini ve...

SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Gürcistan'ın Tiflis şehrinde 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencisi Zübeyde Yamaç (16), madalya alarak ailesini ve Türkiye'yi gururlandırmak istediğini söyledi.

Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda Yıldız Bayanlar kategorisinde 57 kiloda ringe çıkacak olan Zübeyde Yamaç, antrenörü Mustafa Sümer ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde hazırlıklarını tamamladı. Yamaç, 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Avrupa Şampiyonası için Türkiye Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'da düzenlediği hazırlık kampına katılacak.

"MADALYASIZ DÖNMEYECEK"

Ankara'da 7-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma girme hakkını elde eden sporcusu Zübeyde Yamaç'tan Avrupa Şampiyonası'nda da madalya beklediklerini ifade eden antrenörü Mustafa Sümer, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Zübeyde ile 4 yıldır çalışıyoruz. Şampiyona için sabah ve akşam olmak üzere 2 antrenmanla hazırlıklarımızı sürdürdük. Zübeyde kamp süresince milli takım antrenörleri ile yine sıkı bir şekilde antrenmanlarına devam ederek şampiyonaya hazır olacak. Zübeyde'den beklentimiz yüksek, inşallah bu Avrupa Şampiyonası'nda madalyasız döneceğini düşünmüyoruz. İnşallah madalya altın olur bizi de daha çok mutlu eder" dedi.

"ÜLKEMİ GURURLANDIRACAĞIM"

2019 yılında üst minik kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan ve bu ay da Ankara'da yapılan Türkiye Boks Milli Takımı seçmelerinde Yıldız Bayanlar kategorisinde 57 kiloda Türkiye şampiyonu olarak Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazanan lise öğrencisi Zübeyde Yamaç, ise DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nın iptal edildiğini hatırlatarak, "Gürcistan'da yapılacak Avrupa şampiyonası için heyecanlıyım, çünkü 2 yıldır yapılmıyor ve en iyi şekilde değerlendirdik bu süreyi. İnşallah orada bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okutacağım. Ailemin, hocamın, ülkemin desteklerini biliyorum inşallah orada da onları gururlandıracağım" diye konuştu.

SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
SPOR Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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