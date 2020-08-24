Son Dakika: Liselere yerleştirmede ikinci nakil sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.
24.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:14
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.
Sonuçlara, "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
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Kaynak: AA