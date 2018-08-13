Son Dakika! Liselere Geçiş Sınavı 1. Nakil Sonuçları Açıklandı
Son dakika! Liselere Yerleştirme 1. Nakil sonuçları açıklandı. Adaylar E-okul platformu üzerinden veya MEB üzerinden LGS 1. nakil sonuçlarını sorgulayabilecek.
Liselere Yerleştirme 1. Nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasında yayınlandı.
E-OKUL ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILDI
LGS nakil başvuru sonuçları açıklandı. 6-10 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan LGS 1. nakil sonuçları E-okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar E-okul platformu üzerinden veya MEB üzerinden LGS 1. nakil sonuçlarını sorgulayabilecek.