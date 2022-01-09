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Son dakika... Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde dayak yediği anlar telefon kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde dayak yediği anlar telefon kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği, görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

"Valilik takip edecek"

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, "Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

Son dakika... Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

Son dakika... Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada

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