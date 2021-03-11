Son Dakika | Limak Çimento'dan Mozambik'te sahra hastanesine yatak desteği
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Son Dakika | Limak Çimento'dan Mozambik'te sahra hastanesine yatak desteği

11.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:46
Son Dakika | Limak Çimento'dan Mozambik'te sahra hastanesine yatak desteği

Son dakika haberi: Limak Mozambik Çimento (Limak Cimentos), başkent Maputo bölgesinde kurulacak sahra hastanesi için 50 adet yatak desteğinde bulundu.

Limak Mozambik Çimento (Limak Cimentos), başkent Maputo bölgesinde kurulacak sahra hastanesi için 50 adet yatak desteğinde bulundu.

Limak Yatırım'ın açıklamasına göre, diğer birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Mozambik'te de salgın nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Ülkede sekteye uğrayan sağlık hizmetlerine destek vermek amacıyla Mozambik Sağlık Bakanlığı, başkent Maputo bölgesinde 250 yataklı bir sahra hastanesi (Cicov Mavalane Field Hospital ) kurulması için ülkenin en büyük 50 şirketi içinde yer alan Limak Mozambik Çimento (Limak Cimentos), Mcnet, Motaengil ve Mogas'ı iş birliğine davet etti.

Bu kapsamda projeye destek amacıyla Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago ile Limak Cimentos S.A. Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar'ın katılımıyla düzenlenen törende sahra hastanesine 50 adet yatak bağışlandı.

"Bu destek insana verilen değerin yansıması"

Törende konuşan Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, salgınla mücadele kapsamında özel sektör temsilcilerinin iş birliğine her zamankinden çok daha fazla destek duyulduğunu belirterek, Limak Cimentos'ın bu tür sosyal sorumluluk uygulamalarına daha önce de ön sıralarda gönüllü olarak katılım sağladığını bildirdi.

Tiago, Limak'ın bu desteği ve hükümetin yanında yer almasından dolayı duydukları memnuniyetten bahsederek, bu desteğin tamamen insana verilen değerin bir yansıması olduğunu aktardı.

Limak Cimentos S.A. Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar ise Limak Çimento Grubu olarak faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Baydar, "Birlikte daha çoğuz sözünün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirmekten ve parçası olmaktan onur duyduğumuz bu projeyle birlikte sosyal değer sağlamaya ve kurumsal sosyal sorumluluk programlarına yenilerine eklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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