Son Dakika! Lice'de Gerçekleştirilen Terör Operasyonunda, Gri Listede Yer Alan Osman Gülen Etkisiz Hale Getirildi
Son dakika! TSK, yaptığı açıklamada 23 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Etkisiz hale getirilenler arasında PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu Osman Gülen de var.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen hafta icra edilen operasyonda gri listede yer alan Aram Civan kod isimli Osman Gülen etkisiz hale getirildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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