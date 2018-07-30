Son Dakika! Lice'de Gerçekleştirilen Terör Operasyonunda, Gri Listede Yer Alan Osman Gülen Etkisiz Hale Getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen hafta icra edilen operasyonda gri listede yer alan Aram Civan kod isimli Osman Gülen etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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