Lice'de Baba ile Oğlunun Öldürülmesi Olayını PKK Üstlendi

Terör örgütü PKK, Lice'de baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi. Lice'de geçtiğimiz cuma günü yol kenarında ölü bulunan çoban Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in katledilmesi örgütün internet sitesinden duyuruldu. Hayvancılıkla uğraşan baba ve oğluna ait cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca not bırakılmıştı.

BABA-OĞULUN ÜZERİNDEN PKK'LILARIN BIRAKTIĞI NOT ÇIKMIŞTI

Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler'in cesetleri bulunmuştu. Ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilen baba ve oğlunun üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış bir de not vardı.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜSTLENDİ

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, terör örgütü PKK, bugün internet sitesinde baba oğlu öldürdüğünü itiraf edip saldırıyı üstlendi.