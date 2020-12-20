Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

20.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:00
Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1353'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 637'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1353'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 637'ye yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 788 kişinin enfekte olduğu, 924 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1353'e, vakaların 94 bin 560'a, iyileşenlerin 64 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1171 kişinin enfekte olduğu, 866 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 637'ye, vakaların 193 bin 575'e, iyileşenlerin 168 bin 995'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Uğur Yücel İrem Derici Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Pierre Webo Çağdaş Atan Mbaye Diagne Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:00:34. #1.15#
title