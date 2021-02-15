Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

15.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:53
Son dakika! Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 24, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 24, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi, 351 yeni vaka tespit edildi ve 822 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle vefat sayısının 2042'ye, vaka sayısının 127 bin 705'e çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı ise 110 bin 965 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 123 yeni vaka görüldüğü, 4 bin 892 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1027'ye, vaka sayısı 351 bin 895'e, iyileşen sayısı da 336 bin 731'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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