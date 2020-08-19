Son dakika! Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika! Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 7, Umman'da 6, Bahreyn'de 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Son dakika! Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
19.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 7, Umman'da 6, Bahreyn'de 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Gazze'de ise Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 3 kişide virüs tespit edildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 164'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 489 yeni vaka tespit edilmesiyle enfekte sayısının 9 bin 68'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 1003'e ulaştığı aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 188 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 603'e, vaka sayısı da 83 bin 606'ya çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 211 artarak 78 bin 188 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin daha öldüğü, 396 kişinin enfekte olduğu, 392 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, böylece virüs kaynaklı can kaybının 175'e, vaka sayısının 47 bin 581'e, iyileşen hasta sayısının ise 43 bin 921'e ulaştığı ifade edildi.

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan son dönemde bölgeye giriş yapan ve karantina merkezlerinde bulunan 3 kişide Kovid-19 tespit edildiği aktarıldı.

Son verilerle abluka altındaki bölgedeki vaka sayısının 94'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 1 kişinin vefat ettiği, 71 hastanın sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah, "istisnai durumlar" için 11 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne çift yönlü açılmıştı.

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Kaynak: AA

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