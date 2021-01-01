Son dakika! Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'ne ziyaret
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Son dakika! Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'ne ziyaret

01.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:30
Son dakika! Libya Savunma Bakanı Nemruş'tan Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve beraberindekilerin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve beraberindekilerin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi ve Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerle ilgili bilgi aldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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