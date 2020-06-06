Son dakika... Libya İçişleri Bakanlığı, Terhune'de güvenliği sağladı Bir son dakika haberine göre Libya İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimlerinin çok sayıda araçla kente intikal etmesi Libya İçişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği sağladı.

Libya İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimlerinin çok sayıda araçla kente intikal etmesi Libya İçişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenliği sağladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimlerinin çok sayıda araçla kente intikal ettiği görüldü. Kaynak: AA