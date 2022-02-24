Son Dakika | Libya Dışişleri Bakanı Menguş'tan Rusya'ya kınama

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadıklarını bildirdi.

Menguş, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını şiddetle kınıyor, sükunet ve geri çekilme çağrısında bulunuyoruz.'" ifadelerini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'da bulunan Libya vatandaşlarına güvenli bir yerde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı düzenlediği her türlü askeri operasyondan vazgeçmeye çağırmıştı.

Sözde Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin tanınması kararının reddedildiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtiyor ve Rusya'yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım'dan askerlerini çekmeye ve ateşkese çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.