Son Dakika | Libya'daki El-Cela Devlet Hastanesi: Bingazi'ye dün düzenlenen saldırıda 8 çocuk yaralandı
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Son Dakika | Libya'daki El-Cela Devlet Hastanesi: Bingazi'ye dün düzenlenen saldırıda 8 çocuk yaralandı

20.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:14
Son Dakika | Libya'daki El-Cela Devlet Hastanesi: Bingazi'ye dün düzenlenen saldırıda 8 çocuk yaralandı

Son dakika haberleri: Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentindeki sivil yerleşim bölgesine dün düzenlenen füzeli saldırıda 8 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentindeki sivil yerleşim bölgesine dün düzenlenen füzeli saldırıda 8 çocuğun yaralandığı bildirildi.

El-Cela Devlet Hastanesi'nin Facebook hesabından dün Zemzem Mahallesi'ne füze düşmesi sonucu yaralanan kişiler hakkında bilgi verildi.

Olay sonucu yaşları 7 ile 16 arasında değişen 8 çocuğun yaralandığı belirtilen açıklamada, çocuklardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Halife Hafter milislerinin kontrolündeki şehre düşen füzenin kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e destek veren aşiret liderleri, 15 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Son olarak 18 Mart'ta, Hafter kontrolündeki kentte, kimliği belirsiz 11 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, elleri bağlı haldeki cesetler Bingazi'nin El-Havari bölgesindeki bir çimento fabrikası yakınında bulunmuştu.

İnsan hakları savunucularına göre Bingazi, sık sık Hafter'e bağlı unsurların güvenlik ihlallerine sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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