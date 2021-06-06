Libya'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
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Libya'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Libya'nın güneybatısında yer alan Sebha kentinde polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlemesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Libya'nın güneybatısında yer alan Sebha kentinde polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlemesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Libya'nın güney batısında yer alan Sebha kentinde polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin 1'inin kıdemli bir polis olduğunu açıklarken, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

(İHA)

Libya'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Libya'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Libya'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
Libya'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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