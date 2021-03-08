- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi
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- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi

08.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:58

- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdul Hamid al-Dabaiba'nın Temsilciler Meclisindeki güven oylaması yarına ertelendi.

- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi

TRABLUS - Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdul Hamid al-Dabaiba'nın Temsilciler Meclisindeki güven oylaması yarına ertelendi.

Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdul Hamid al-Dabaiba hükümetinin güven oylamasını yarına erteledi. Temsilciler Meclisi, Dabaiba'nın oturuma çağrılması şartıyla oturumu yarın için askıya aldı. Oturuma 200 vekilden 132'si katıldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh yaptığı konuşmada, bölünmenin vatana ve vatandaşa yük olduğunu belirterek, geçmişi unutup yaklaşan seçimlere odaklanılması çağrısında bulundu.

Dabaiba, meclisteki oturum öncesi yaptığı konuşmada, milletvekillerine parlamentoyu birleştirme fırsatını kaçırmama, ulusal çıkarlara öncelik verme ve hükümetin zor olarak nitelendirdiği görevleri yerine getirmesine izin vermeleri çağırısında bulunmuştu. Şubat ayında BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda Libya'da 24 Aralık'ta genel seçimlerin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Temsilciler Meclisinin hükümete güvenoyu vermemesi halinde seçim süreci tıkanabilir.

- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi
- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi
- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi
- Libya'da Dabaiba hükümetinin güven oylaması yarına ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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