Son Dakika! Libya'da Camide Patlama: 1 Ölü, 70 Yaralı

Libya'nın Bingazi kentinde cuma namazı sonrası camide düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bingazi'deki el-Cela Devlet Hastanesi'nde doktor Fethi et-Tuati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin el-Macuri bölgesinde bulunan Ebu Hureyre Camisi'nde patlama meydana geldiğini belirterek, "Ebu Hureyre Camisi'ne yönelik bombalı saldırının faillerini ve nedenlerini henüz bilmiyoruz. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırıda iki çanta dolusu patlayıcı kullanılmış." dedi.

Tuati, patlama sonrası bir ölü ve 55 yaralının hastanelerine nakledildiğini ifade ederek, insanların olayın ardından büyük panik yaşadığını dile getirdi.

Bingazi Tıp Merkezi'nde bulunan doktorlar da merkeze biri ağır 15 yaralının getirildiğini aktardı.

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde ocak ayı sonlarında düzenlenen iki bombalı saldırıda 37 kişi ölmüş, 73 kişi de yaralanmıştı.