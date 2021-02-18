Son dakika! Libya Başbakanı Serrac yeniden Roma'da

Libya Başbakanı Fayiz-es Serrac'ın kısa süre önce cerrahi operasyon geçirdiği Roma'ya geri döndüğü belirtildi.

İtalyan NOVA ajansının haberinde, başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrim Kutlamaları'na katılan Serrac'ın bugün ailesiyle yeniden İtalyan başkentine geldiği bildirildi. Serrac'ın geniş güvenlik önlemleri altında Roma sokaklarında dolaşırken görüldüğü ifade edildi.

Haberde, Serrac'ın geçen hafta sonu Roma'da geçirdiği cerrahi bir operasyonun vücudundaki bir tümör nedeniyle yapılmış olabileceği iddialarına yer verildi.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

Dibeybe'nin yeni kabinesini oluşturup güvenoyu aldıktan sonra Serrac'tan görevi devralması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin