Son dakika! Libya Başbakanı Serrac yeniden Roma'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Libya Başbakanı Serrac yeniden Roma'da

18.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:12
Son dakika! Libya Başbakanı Serrac yeniden Roma'da

Son dakika haberler... Libya Başbakanı Fayiz-es Serrac'ın kısa süre önce cerrahi operasyon geçirdiği Roma'ya geri döndüğü belirtildi.

Libya Başbakanı Fayiz-es Serrac'ın kısa süre önce cerrahi operasyon geçirdiği Roma'ya geri döndüğü belirtildi.

İtalyan NOVA ajansının haberinde, başkent Trablus'ta 17 Şubat Devrim Kutlamaları'na katılan Serrac'ın bugün ailesiyle yeniden İtalyan başkentine geldiği bildirildi. Serrac'ın geniş güvenlik önlemleri altında Roma sokaklarında dolaşırken görüldüğü ifade edildi.

Haberde, Serrac'ın geçen hafta sonu Roma'da geçirdiği cerrahi bir operasyonun vücudundaki bir tümör nedeniyle yapılmış olabileceği iddialarına yer verildi.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

Dibeybe'nin yeni kabinesini oluşturup güvenoyu aldıktan sonra Serrac'tan görevi devralması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Kadir Topbaş Muharrem İnce
Magazin Onur Akay Meghan Markle Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Libya Başbakanı Serrac yeniden Roma'da - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 21:12:58. #1.14#
title