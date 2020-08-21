Son Dakika: Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış...
Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı.
21.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:00
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı.
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Kaynak: AA