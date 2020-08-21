Son Dakika: Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış... Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı. Kaynak: AA