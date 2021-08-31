Son dakika: Libya Başbakanı Dibeybe, Suriyeli paralı askerlerin Libya'dan Tunus'a sızdığına ilişkin iddiaları yalanladı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Tunus ile sınırının güvenliği hakkındaki "asılsız iddiaların" iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Tunus ile sınırının güvenliği hakkındaki "asılsız iddiaların" iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölge ülkelerinin terör sorunundan muzdarip olduğunu belirterek, "Kardeş Tunus da bir istisna değildir." ifadelerini kullandı.

Suriyeli paralı askerlerin terör operasyonları gerçekleştirmek için Libya'dan Tunus'a sızdığına yönelik yerel ve Arap basınında çıkan iddiaları yalanlayan Libya Başbakanı, "İki ülke arasındaki güvenlik durumuna ilişkin asılsız iddialar kardeşlik ilişkilerinin derinliğini etkilemeyecek ve iki ülke tek millet olarak kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Libya hükümet sözcüsü Muhammed Hammude, Libya'daki güvenlik durumu ve teröristlerin Tunus'a sızması hakkında dolaşan haberlerle ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "iki tarafın da bu haberleri tamamen yalanladığını" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir