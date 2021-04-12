Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz."

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe: 'Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz.'

Edinilen son dakika haberine göre Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak.

Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ajda Pekkan Hande Ataizi
Spor Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:22:25. #1.15#
title