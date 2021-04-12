Son dakika... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz."
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak.
Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci