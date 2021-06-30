Son dakika LGS sonuçları açıklandı mı 2021? LGS sonuç sayfası!
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Son dakika LGS sonuçları açıklandı mı 2021? LGS sonuç sayfası!

Son dakika LGS sonuçları açıklandı mı 2021? LGS sonuç sayfası!
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LGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler LGS sonuçları açıklandı mı 2021? sorusunun yanıtını araştırıyor. LGS sonuç sayfası, ÖSYM üzerinden ulaşılabilir oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklandı? LGS sonuçları!

Son dakika LGS sonuçları açıklandı mı 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor. LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarına dair araştırmalar arttı.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS SONUÇ SAYFASI AÇILDI!

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

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