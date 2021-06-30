LGS BİRİNCİSİ ALEYNA KORONAVİRÜS ETKİLEDİ AMA ÇOK ÇALIŞTIK

ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olan Aleyna Yüksel, 'Koronavirüs tüm öğrencileri olumsuz etkiledi.

ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olan Aleyna Yüksel, 'Koronavirüs tüm öğrencileri olumsuz etkiledi. Hepimiz için sıkıntılı bir süreçti ama biz bunu avantaja çevirdik. Gerek destekleme, yetiştirme kurslarıyla gerekse öğretmenlerimizin desteğiyle çok çalıştık' dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Aleyna Yüksel, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 97 Türkiye birincisinden biri oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aleyna Yüksel için okulunda program düzenlendi. Programa, Aleyna Yüksel'in babası Oğuzhan ve annesi Selma Yüksel ile Cumhuriyet Ortaokulu okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

'İLİMİZİ GURURLANDIRDI'

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aleyna'nın çok büyük bir başarı elde ettiğini ifade ederek, 'Tüm sorulara doğru cevap vererek birinci oldu ve ilimizi gururlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Dileğim odur ki inşallah bundan sonraki eğitim hayatında da başarılı olur. Üniversite sınavlarında da en güzel sonucu alarak, ülkemizin en spesifik üniversitelerine girer. Kendisinde bu potansiyel ve çalışma azmi var' dedi. Kodek, Aleyna Yüksel'e tablet hediye etti.

'ÇOK ÇALIŞTIM, ÇOK MUTLUYUM'

Aleyna Yüksel ise çok mutlu olduğunu belirterek, hedefinin İstanbul Erkek Lisesi olduğunu söyledi. Sınav sürecinin çok yoğun geçtiğini dile getiren Yüksel, 'Koronavirüs tüm öğrencileri olumsuz etkiledi, hepimiz için sıkıntılı bir süreçti ama biz bunu avantaja çevirdik. Gerek destekleme, yetiştirme kurslarıyla gerekse öğretmenlerimizin desteğiyle çok çalıştık. İdarecilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle başardık. Emeği olan öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. İleride genetik mühendisi olmak istiyorum ancak bu hayalim önümüzdeki yıllarda değişebilir' dedi.

Aleyna Yüksel'in babası Oğuzhan ve annesi Selma Yüksel ise kızlarıyla gurur duyduklarını ve çok sevinçli olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı