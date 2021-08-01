Son dakika! Leverkusen'deki patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Leverkusen'deki patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği açıklandı

Son dakika! Leverkusen'deki patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği açıklandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Almanya'nın Leverkusen kentindeki kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın öldüğü bildirildi.

Almanya'nın Leverkusen kentindeki kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın öldüğü bildirildi.

Sarıkaya'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama meydana geldiği hatırlatılarak, "Erdoğan Sarıkaya Almanya'nın Leverkusen şehrinde 27 Temmuz Salı günü meydana gelen patlamada vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Acımız büyük." ifadesi kullanıldı.

Köln Savcılığı da patlama nedeniyle toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış ancak kimlikleri konusunda bilgi vermemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Oğulcan Engin Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Ecem Güzel Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Leverkusen'deki patlamada kayıp olarak aranan Erdoğan Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 18:20:59. #1.15#

title