Son dakika... Levent'te yapımı süren caminin 4 minaresi yükselmeye başladı

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan ve kaba inşaatı tamamlanan Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin minareleri yükselmeye başladı.

İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak Barbaros Hayrettin Paşa Camisi, kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişiyi alabilecek.

Levent Camii Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerinin eğitim alanında yapılan cami inşaatına 3 Temmuz 2020'de başladıklarını hatırlattı.

Caminin kaba inşaatını bitirdiklerini belirten Külünk, çalışmalarla ilgili şunları anlattı:

"Şadırvan avlusunun sütunları, sütun başlıkları, bilezikleri takıldı. Avludaki kubbelerimizin betonarmesi bitti. Kurşunlaması bitiyor, bir iki kubbe kaldı. Dış cephe kaplama taşları milimetrik ölçülerde kesilerek hazırlandı. Çok hızlı şekilde montajına başlanacak. Minarelerin biri bitti, diğer ikisi yüzde 70 civarında, son bir minaremiz de yüzde 50 civarında bitti. Minare külahlarının yapımına avluda devam ediyoruz. Külahların kurşunlarını kaplayacağız. İki parça halinde yapacağız. Minarelerimizin üzerine koyacağız. Külahlar yerleştikten sonra da minare alemlerini yerine takmış olacağız."

Bu yıl ibadete açılacak

Külünk, inşaat çalışmalarına 125 kişilik insan gücüyle devam ettiklerini, ayrıca Konya, Kütahya ve İzmit'teki 10'a yakın atölyede taş ve mermer kesildiğini, çini ve ahşap işlerinin yapıldığını söyledi.

Cami inşaatında çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Külünk, "Söz verdiğimiz gibi 2022'de camimizi ibadete açacağız. Çünkü bu bir ihtiyaç projesi. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni, bölgeye bu anlamda çok ciddi hizmet verecek bir proje olduğunun idraki içinde yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Külünk, Büyük Çamlıca Camisi'nden sonra bu camide de hizmet vermeye gayret ettiklerini belirterek, yeni yapılanın öncekinden farklı, bugünün teknolojisine uygun olması gerektiği kanaatiyle hareket ederek, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde de Büyük Çamlıca Camisi'nde olduğu gibi ilklerin yer alacağını söyledi.

Camide farklı bölümler, yerler olacağını dile getiren Külünk, "Hem yazımızda, hem süslememizde göreceğiz. Burası Barbaros Hayrettin Paşa'nın adına ithaf edildiği için deniz ve denizci ağırlıklı bir proje olduğunun ip uçlarını vereyim. Bittikten sonra bunu, halımızda da pencere detaylarımızda da süsleme detaylarımızda da sıkmadan, yormadan hissettirmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Külünk, 30'a yakın teknik ekiple projeyi yürüttüklerini, bu yılı aşmadan camiyi ibadete açacaklarını sözlerine ekledi.

Rakamlarla Barbaros Hayrettin Paşa Camisi

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükseliyor.

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünülen caminin inşasında, modern inşaat teknikleri kullanılıyor.

Depreme dayanıklılık hedefiyle İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan caminin kapalı ve açık kısımları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. Ana kubbesinin çapı 23, yüksekliği de 44 metre olacak camideki 4 minareden 2'si 66, 2'si de 77 metre uzunluğunda inşa edilecek.

İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 2 de çok amaçlı salon yer alacak.