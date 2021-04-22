Son Dakika | LeasePlan dijital yatırımlarında hız kesmiyor
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Son Dakika | LeasePlan dijital yatırımlarında hız kesmiyor

Son Dakika | LeasePlan dijital yatırımlarında hız kesmiyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: LeasePlan Türkiye, sunduğu dijital ve esnek çözümler ile 2021 yılına da iyi bir başlangıç yaptı.

LeasePlan Türkiye, sunduğu dijital ve esnek çözümler ile 2021 yılına da iyi bir başlangıç yaptı.

LeasePlan Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak 5 kıtada ve 30'dan fazla ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Türkiye'de sunduğu dijital çözümlerle salgın döneminde şirketlerin araç ihtiyaçları için öncelikli tercihi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, salgın dönemiyle toplu taşımadan uzaklaşılması ve kişilerin araç ihtiyacının daha da artması, özellikle yükselen maliyetler ve faizler, araç ihtiyaçlarının çözümlenmesi için kiralamayı çok daha cazip hale getirdiğini belirterek, "LeasePlan Türkiye olarak salgın öncesinde de dijital yatırımlarımıza büyük önem verdiğimiz için 'bu döneme hazırlıklı girdik' diyebiliriz. Var olan hizmetlerimizi daha da geliştirdik ve içinde bulunduğumuz döneme uygun yeni çözümler ekledik. Kullanıcı dostu çözümlerimiz bizi rakiplerimizden farklı kıldı ve 2021 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Salgının ilk aşamasından itibaren müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ettiklerini ve değişen alışkanlıklara özel çözümler üretmeyi hedeflediklerini aktaran Oktay, "Örneğin 2012'de hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk online filo kiralama sitesi olan tiklakirala.com sitemizi geçtiğimiz haziran ayında bütün ön yüzünü yepyeni bir kullanıcı deneyimi ile ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilecek şekilde yenileyerek relansmanını yaptık. Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak ister ikinci el ister sıfır kilometre kampanyalardan seçim yapabildikleri tiklakirala.com'da her bütçeye ve ihtiyaca uygun binek ve hafif ticari araç teklifleriyle müşterilerimize diledikleri yerden ister akıllı telefonlarından ister bilgisayarından dakikalar içerisinde gerçekleştirebilecekleri bir kiralama deneyimi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkay Oktay, salgın koşulları neticesinde firmaların ihtiyaç ve planlamalarındaki belirsizliklere çözüm olabilmek adına EsnekPlan sistemini devreye soktuklarını anımsattı.

EsnekPlan'ın sunduğu aylık kiralama kolaylığı ile müşterilere operasyonel kiralamanın tüm avantajlarını sunmaya başladıklarını, böylece uzun vadeli taahhütlerde bulunmak istemeyen firmalar için yeni bir çözüm oluşturduklarını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, ödüllü platformumuz 'İş Ortağım'ı hem yeni hem de mevcut iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına göre güncellemeye devam ettik. Bu platform aracılığı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki broker'larımız ve white-label iş ortaklarımızın bayileri hedef müşterilerimize ihtiyaç duydukları araca dair teklifi yine dakikalar içerisinde hazırlayıp sunabiliyor. Ayrıca, filo sahibi orta ve büyük ölçekli şirketler için hızla değişen dünyada araç ve filo politikalarını tüm değişkenlere göre sektörden iyi uygulamalar ışığında 1 saat gibi bir sürede hazırlayabilecekleri, ihtiyaçları değiştiğinde ise kolayca güncelleyip çalışan iletişimini yapabilecekleri Araç Politika Yapılandırıcısı hizmetini sunmaya da başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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