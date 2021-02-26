Son dakika... Lavrov: "Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların BMGK'nin kararlarına saygı göstermesi gerekiyor"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Lavrov ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmer, başkent Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da Afganlılar arasında müzakerelerin daha önce yapıldığını anımsatarak "Müzakerelerin başlatılmasına rağmen Afganistan'daki durumun istikrarsız olmasından endişeliyiz. Gerilimin tırmandığı görülüyor." dedi.

Afganlar arasında uzlaşmanın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Lavrov, ABD, Çin, Pakistan gibi dış güçlerle Afganistan meselesi çözümü konusunda iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin Moskova'da müzakerelerin yeniden yapılmasından yana olduklarına dikkati çekerek "Moskova formatında müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız. Bu, çok uygun bir format. Çünkü tüm bölgesel ülkeleri ve ABD'yi kapsıyor." diye konuştu.

"DEAŞ, Afganistan'daki durumu kötüleştiriyor"

Taliban temsilcileri ile Moskova'da daha önce görüştüklerini anımsatan Lavrov, Afganistan'daki tüm taraflarla sürekli temas halinde olduklarına dikkati çekti.

Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınması, Afganlar arasında müzakerelerin yapılması konusunda anlaşılan şartlara saygı göstermesi ve yeni şartlar koşmaması gerektiğini vurgulayarak "Taliban dahil tüm tarafların BMGK'nın kararlarına saygı göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki durumu kötü yönde etkilediğini belirten Lavrov, Afganistan'daki uyuşturucu kaçakçılığının terör örgütlerini beslediğini vurguladı.

"Talibanlar, yükümlüklerini yerine getirmedi"

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmer de Taliban'ın ateşkes süreciyle ilgili yükümlüklerini yerine getirmediğini dile getirerek "Talibanlar, yükümlüklerini yerine getirmiş olsaydı, Afganistan'da DEAŞ ile mücadele daha kolay olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Afganistan'daki uyuşturucu kaçakçılığının terör örgütlerini beslediğinin altını çizen Atmer, "Bu, bölgesel güvenlik için büyük tehdit oluşturuyor." dedi.

Atmer, Rusya ile yüksek düzeyde iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarına değinerek "Lavrov ile görüşmemizde, hükümetlerararası ticaret ve ekonomik ilişkiler komisyonunun faaliyetlerinin yeniden başlatılması konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Atmer, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mektubunu Lavrov aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu