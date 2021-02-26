Son dakika... Lavrov: "Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların BMGK'nin kararlarına saygı göstermesi gerekiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Lavrov: "Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların BMGK'nin kararlarına saygı göstermesi gerekiyor"

26.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:17
Son dakika... Lavrov:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Lavrov ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmer, başkent Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'da Afganlılar arasında müzakerelerin daha önce yapıldığını anımsatarak "Müzakerelerin başlatılmasına rağmen Afganistan'daki durumun istikrarsız olmasından endişeliyiz. Gerilimin tırmandığı görülüyor." dedi.

Afganlar arasında uzlaşmanın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Lavrov, ABD, Çin, Pakistan gibi dış güçlerle Afganistan meselesi çözümü konusunda iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin Moskova'da müzakerelerin yeniden yapılmasından yana olduklarına dikkati çekerek "Moskova formatında müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız. Bu, çok uygun bir format. Çünkü tüm bölgesel ülkeleri ve ABD'yi kapsıyor." diye konuştu.

"DEAŞ, Afganistan'daki durumu kötüleştiriyor"

Taliban temsilcileri ile Moskova'da daha önce görüştüklerini anımsatan Lavrov, Afganistan'daki tüm taraflarla sürekli temas halinde olduklarına dikkati çekti.

Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınması, Afganlar arasında müzakerelerin yapılması konusunda anlaşılan şartlara saygı göstermesi ve yeni şartlar koşmaması gerektiğini vurgulayarak "Taliban dahil tüm tarafların BMGK'nın kararlarına saygı göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki durumu kötü yönde etkilediğini belirten Lavrov, Afganistan'daki uyuşturucu kaçakçılığının terör örgütlerini beslediğini vurguladı.

"Talibanlar, yükümlüklerini yerine getirmedi"

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmer de Taliban'ın ateşkes süreciyle ilgili yükümlüklerini yerine getirmediğini dile getirerek "Talibanlar, yükümlüklerini yerine getirmiş olsaydı, Afganistan'da DEAŞ ile mücadele daha kolay olurdu." değerlendirmesini yaptı.

Afganistan'daki uyuşturucu kaçakçılığının terör örgütlerini beslediğinin altını çizen Atmer, "Bu, bölgesel güvenlik için büyük tehdit oluşturuyor." dedi.

Atmer, Rusya ile yüksek düzeyde iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarına değinerek "Lavrov ile görüşmemizde, hükümetlerararası ticaret ve ekonomik ilişkiler komisyonunun faaliyetlerinin yeniden başlatılması konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Atmer, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mektubunu Lavrov aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Lavrov: "Taliban dahil, Afganistan'daki tüm tarafların BMGK'nin kararlarına saygı göstermesi gerekiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:33:19. #1.16#
title