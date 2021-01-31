Son dakika! Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 1495 ölüm

Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 15 bin 337 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 15 bin 337 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 857 bin 230'a ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 15 bin 337 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 857 bin 230'a yükseldi. Ülkede 1495 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 158 bin 74'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Doğan