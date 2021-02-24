Son dakika! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1386, Meksika'da 1273, Arjantin'de 155, Kolombiya'da 144, Peru'da 224, Şili'de 25, Ekvador'da 20, Bolivya'da 38 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1386 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 248 bin 529'a, 62 bin 715 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 257 bin 875'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 990 bin 554 vaka ve 58 bin 199 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 215 bin 164'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1273 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 634 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 181 bin 809'a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 52 bin 266'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 607 bin 869'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 155 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 510'a, 7 bin 477 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 77 bin 228'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 877 bin 898 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 118'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 926 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 233 bin 589'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 129 bin 491'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 224 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 927 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 293 bin 497'ye, virüse bağlı can kaybı 45 bin 487'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 196 bin 515'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 151'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 356 artışla 805 bin 317'ye, iyileşenlerin sayısı 763 bin 904'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artarak 15 bin 567'ye, vaka sayısı da 812 artışla 275 bin 780'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve 1204 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 244 bin 380'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 508'e, sağlığına kavuşanların sayısı 188 bin 645'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan