Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
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Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

26.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 26.09.2020 00:32
Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 artarak 14 bin 766'ya, vaka sayısı da 13 bin 467 artışla 678 bin 266'ya yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 536 bin 589 oldu.

Şili'de ölü sayısı 12 bin 527'ye yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 artışla 12 bin 527'ye, vaka sayısı 2 bin 222 artarak 453 bin 868'e çıktı.

Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 765'e çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 765'e, vaka sayısı da 628 artışla 132 bin 618'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 92 bin 101 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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