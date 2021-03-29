Son dakika! Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı
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Son dakika! Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı Yangın sonrası siyah bulutlar metrelerce yükseğe çıkarken, iş yerinin yanındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir lastikçide çıkan yangın paniğe ve korkuya neden oldu.

Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı

Yangın sonrası siyah bulutlar metrelerce yükseğe çıkarken, iş yerinin yanındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir lastikçide çıkan yangın paniğe ve korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylacık mahallesinde sabah saat 10.30 sıralarında bir lastikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyük bir endişeye neden olurken, yanan lastiklerden çıkan siyah bulutlar metrelerce yükseğe çıktı. Vatandaşların ihbarı sonrasında yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, lastiklerin bir çoğunun alev alması nedeniyle yangın giderek büyüdü. Akçaabat ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, iş yerinin yanındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar ise herkesi korkuttu. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika! Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı
Son dakika! Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı
Son dakika! Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı
Son dakika! Lastik dükkanında korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseğe çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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