Son dakika! Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Serdivan ilçesi, D-100 Karayolu'nda, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sağ arka lastiği patlayınca savrulup, yan yattı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesi, D-100 Karayolu'nda, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sağ arka lastiği patlayınca savrulup, yan yattı. Sürüklenerek park halindeki 3 araca çarpan minibüsteki yolculardan Çiğdem Canbaz (47) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Sakarya ile Kocaeli arasında yolcu taşımacılığı yapan 54 BA 604 plakalı minibüsün, D-100 Karayolu'nun Adapazarı istikametine seyir halindeyken, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde sol arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, savrularak yan yattı. Sürüklenen minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı 3 araca çarptı.

Kazada, minibüsteki yolculardan Çiğdem Canbaz, camdan yola fırlayarak, hayatını kaybetti. İsa Güner (6), Zehra Bolca (44), Tamaşa Deli (46), Halis Tekgül (58), Emrah Doymaz (32), Sevtaş Okcan (51), Alaattin Deli (81) ve Serkan Er (24) yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyota Acil Yardım Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Adapazarı istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, yaralılardan Serkan Er, "Arka tarafta oturuyordum, lastik patladı. Sonra takla attık. Araçta 8 ila 10 kişi vardı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA