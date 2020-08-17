Son dakika... Lastiği patlayan sürücüye polisler yardım etti
Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti.
17.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:40
Erzincan'da seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan sürücünün yardımına trafik polisleri yetişti.
Erzincan'dan Erzurum istikametine doğru ilerleyen bir sürücünün otomobilinin lastiği patladı. Lastiğini değiştirmekte zorlanan sürücüye denk gelen trafik polisleri yardım etti.
Aracın lastiğini polisler değiştirirken sürücü gördüğü yardımdan dolayı Emniyet teşkilatına teşekkür etti. - ERZİNCAN
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA