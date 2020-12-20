Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
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Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü

20.12.2020 06:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 06:46

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, takla atarak, metrelerce yüksekten şarampole uçtu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, takla atarak, metrelerce yüksekten şarampole uçtu. Sürücü ise, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Erenler futbol sahası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Evren Çiftçi yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, metrelerce yüksekten şarampole uçtu.

"Kemer sayesinde sapasağlam kurtulduk"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çiftçi, "Bir anda oldu ve hiç anlamadım yani süratli de değildim. Lastiğin patlaması sonucu takla attık. Çok şükür bir şeyimiz yok. Emniyet kemeri takmam sayesinde kazadan çok şükür sapasağlam kurtulduk" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü
Son dakika... Lastiği patlayan otomobil takla attı, emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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