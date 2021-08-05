Son dakika... Lastiği patlayan asfalt yüklü tankerde yangın çıktı
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Son dakika... Lastiği patlayan asfalt yüklü tankerde yangın çıktı

Son dakika... Lastiği patlayan asfalt yüklü tankerde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Vezirköprü ilçesinde lastiği patlayan asfalt yüklü tankerde yangın çıktı.

Vezirköprü ilçesinde lastiği patlayan asfalt yüklü tankerde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Havza - Vezirköprü kara yolu Esentepe Mahallesi trafik ışıkları mevkisinde, ilçedeki bir şantiyeye sıcak asfalt taşıyan Dindar Dündar yönetimindeki 73 AAC 914 plakalı tankerin fren balatalarının ısınması sonucu, lastiği patladı.

Patlama sonrasında çıkan yangına olay yerinden geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü SASKİ ekibi su yüklü tankeri ile müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Trafik ekiplerinin güvenlik nedeniyle trafiğe kapattığı yol bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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