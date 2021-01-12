Son dakika: LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı
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Son dakika: LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı

12.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:18
Son dakika: LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı

Son dakika haberi: Avusturya Birinci Futbol Ligi takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.

Avusturya Birinci Futbol Ligi takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.

LASK Kulübü, 18 yaşındaki santrfor Metehan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Metehan Altunbaş'ın ilk sezonunu Avusturya 2. Lig ekibi Juniors'ta kiralık olarak geçireceği belirtildi.

Eskişehirspor'un A takımıyla 15 resmi maça çıkan genç futbolcu, bir gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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