Son Dakika: Lapseki'de yangın çıkan buğday tarlasında maddi hasar meydana geldi Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan buğday tarlasında maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan buğday tarlasında maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi Bahçelievler mevkisinde, Mehmet Özer'e ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının büyümesi üzerine Lapseki Orman İşletme Şefliği ve Lapseki Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Olayda, tarlanın 6,5 dönümünde bulunan buğdaylar yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA