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Son dakika: KYK personeline yangın tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: KYK personeline yangın tatbikatı

Son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sonuçlarını açıklamasının ardından Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdun'da personelin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sonuçlarını açıklamasının ardından Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdun'da personelin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı.

Düzce Üniversitesi, yüz yüze eğitime 4 Ekim'de başlayacak. Düzce'de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

(KYK) yurtlarında da binlerce öğrenci ikamet edecek. Yurtlarda korona virüs ile ilgili tüm önlemler alınırken, öğrenciler de 3 Ekim'de yurtlara gelmeye başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurt Müdürlüğü ve AFAD işbirliğinde yurtta bulunan personellerin katılımı ile yangın tatbikatı yapıldı. İlk olarak yurdun konferans salonunda personellere eğitim verildi. Daha sonra yurdunda bahçesinde oluşturulan alan yakılarak, personeller tarafından söndürülme çalışması yapıldı. - DÜZCE

Son dakika: KYK personeline yangın tatbikatı

Son dakika: KYK personeline yangın tatbikatı

Son dakika: KYK personeline yangın tatbikatı

Son dakika: KYK personeline yangın tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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