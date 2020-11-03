Son dakika: KYK başvuru süreci uzatıldı! 2020 KYK Başvuru süreci ne zamana kadar uzatıldı?

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından son dakika açıklaması yapıldı. KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı mı? KYK başvuruları ne zamana kadar uzatıldı? Ne zaman sona erecek?

Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı mı? KYK başvuruları ne zamana kadar uzatıldı? Ne zaman sona erecek? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bakan açıklamasında, KYK kredi ve burs başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Henüz başvuru işlemlerini tamamlamayan, işlemlerini yetiştiremeyecek olanlar için KYK burs ve kredi başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı. Peki KYK başvuru süresi ne zaman bitecek? KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? İşte detaylar haberimize...

KYK BURS VE KREDİLER NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları E-devler üzerinden gerçekleştirilecektir.