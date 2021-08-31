Son dakika haberi | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada
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Son dakika haberi | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada

Son dakika haberi | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin, emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin, emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T5 tüneli girişinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, emniyet şeridinde duran otoyol işletmesine ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobile, seyir halindeki araçlar çarpmaktan son anda kurtuldu.

Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yolun ortasında duruyor. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise otomobile çarpmaktan son anda kurtuluyor.

(Murat Kanber/İHA)

Son dakika haberi | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada
Son dakika haberi | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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