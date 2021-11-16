Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki 34 DHZ 035 plakalı otomobil, aynı yönde giden 64 FS 544 plakalı tırla çarpıştı.

Daha sonra savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak yaralanan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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